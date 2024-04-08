Калининградец взыскал с властей ущерб за поврежденное из-за ямы на дороге авто

Суд взыскал материальный ущерб в пользу владельца автомобиля, поврежденного из-за ямы на дороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Калининградец обратился в суд с иском к горадминистрации, МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», ЗАО «ДСП» и МКП «Калининград-ГорТранс». Горожанин настаивал на взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

В обоснование требований мужчина указал, что вечером 3 января 2023 года около дома на пл. Калинина на своей «Мазде» он попал в дорожную яму 100 см длиной, 100 см шириной и 9,1 см глубиной. Яма располагалась между трамвайными рельсами на пересечении проспектов Калинина и Ленинского, каких-либо предупреждающих знаков на дороге не было. В результате у авто были повреждены переднее и заднее правые колеса. Кроме того, водителю пришлось оплатить эвакуацию транспортного средства и услуги специалиста по оценке стоимости восстановительного ремонта. Истец направил в адреса ответчиков претензии о возмещении ущерба, однако удовлетворительного ответа не получил.

Суд установил, что повреждение автомобиля связано с наездом на выбоину, расположенную на участке дороги, ответственность за содержание и надлежащее состояние которой возложена на МКП «Калининград-ГорТранс». На месте ДТП отсутствовали информационные щиты о разрушении дорожного полотна. Указанные факты были установлены судом и свидетельствуют о ненадлежащем содержании указанного участка дороги ответчиком. Кроме того, суд установил, что выбоина, образовавшаяся на трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью дорог, своевременно устранена не была.

Решением суда первой инстанции с МКП «Калининград-ГорТранс» в пользу истца взыскана стоимость восстановительного ремонта машины — 182 400 руб., расходы на эвакуацию транспортного средства — 4 500 руб., расходы на оплату услуг специалиста — 5 000 руб., расходы по уплате госпошлины — 5 039 руб., а всего — 196 939 руб.

Ответчик подал апелляционную жалобу на данное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.