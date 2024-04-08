«Храброво» анонсировал регулярные прямые авиарейсы из Калининграда в Саратов

С 9 апреля авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Саратов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорт «Храброво».

В апреле перелеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Эмбраер Е-190 в компоновке 110 пассажирских кресел. С мая вылеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Как уточнили в пресс-службе, также пассажирам Nordwind в летнем расписании доступны прямые рейсы из Калининграда в Иваново, Казань, Пермь, Ульяновск, Самару и Нижний Новгород.