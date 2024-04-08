Прокуратура обнаружила незаконный сброс сточных вод в районе набережной Трибуца

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Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила несанкционированный сброс сточных вод в Преголю в районе набережной Трибуца в Калининграде. Об этом надзорное ведомство сообщило в понедельник, 8 апреля, после проверки информации о загрязнении реки.

«Установлено, что на балансе МБУ „Гидротехник“ находится выпуск ливневой канализации в районе улиц Лесопильной и Черепичной, из которого осуществляется сброс сточных вод в реку», — говорится в сообщении.

В прокуратуре указали, что муниципальное учреждение не получало разрешения на сброс сточных вод. «В связи с этим природоохранный прокурор внес представление директору учреждения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

«Новый Калининград» обратился в пресс-службу администрации Калининграда с просьбой уточнить, в какой срок планируется устранить нарушение. На момент публикации ответа в мэрии не предоставили.

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