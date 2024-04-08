Земли сельхозназначения под Гурьевском переводят под газопровод ТЭЦ-2

Три участка сельскохозяйственного назначения в Гурьевском районе переводят в категорию земель для эксплуатации объекта «Газопровод-отвод к Калининградской ТЭЦ-2». Соответствующее постановление правительства Калининградской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, новое назначение получают территории с кадастровыми номерами 39:03:060008:210, 39:03:060019:426 и 39:03:068019:63. Они находятся юго-восточнее поселка Сазоновка (вдоль дороги Калининград-Добрино) и в районе поселка Родники. Общая площадь участков составляет 89,5 тыс. квадратных метров.