В Калининградскую область не пустили зараженные калифорнийским трипсом кабачки

В Калининградскую область не пустили 6 тонн турецких кабачков, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

20-тонная партия прибыла на склад временного хранения «Сириус» в Багратионовске. «В результате досмотра в кабачках свежих (более 6 тонн) выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Более 6 тонн овощей направили на обеззараживание. «Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

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