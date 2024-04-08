В Калининградскую область не пустили зараженные калифорнийским трипсом кабачки

В Калининградскую область не пустили 6 тонн турецких кабачков, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

20-тонная партия прибыла на склад временного хранения «Сириус» в Багратионовске. «В результате досмотра в кабачках свежих (более 6 тонн) выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Более 6 тонн овощей направили на обеззараживание. «Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.