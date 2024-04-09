Пограничники: из региона пытались вывезти янтарь на авто с немецкими номерами

Из Калининградской области пытались незаконно вывезти в Польшу более двух килограммов янтаря. Об этом сообщила во вторник, 9 апреля, пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.



По данным ведомства, на пункт пропуска «Мамоново-2» прибыл гражданин РФ на автомобиле с регистрационным номером Германии. Мужчина следовал по маршруту Калининград — Эльблонг. При осмотре его машины пограничники обнаружили пакеты со шлифованным янтарем, которые были скрыты от контроля.

Камень изъяли и передали на исследование. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения», — отметили в погрануправлении.