Пограничники: из региона пытались вывезти янтарь на авто с немецкими номерами

Пограничники: из региона пытались вывезти янтарь на авто с немецкими номерами
Фото пресс-службы областного погрануправления ФСБ
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Из Калининградской области пытались незаконно вывезти в Польшу более двух килограммов янтаря. Об этом сообщила во вторник, 9 апреля, пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

По данным ведомства, на пункт пропуска «Мамоново-2» прибыл гражданин РФ на автомобиле с регистрационным номером Германии. Мужчина следовал по маршруту Калининград — Эльблонг. При осмотре его машины пограничники обнаружили пакеты со шлифованным янтарем, которые были скрыты от контроля.

Камень изъяли и передали на исследование. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения», — отметили в погрануправлении.

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