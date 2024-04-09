Очевидец: море у пляжа в Пионерском покрылось желто-коричневыми пятнами





Фото: очевидец

Отдыхающие заметили в море возле пляжа в Пионерском пятна, покрывшие воду пленкой. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец во вторник, 9 апреля.

На фотографиях, сделанных очевидцем, заметен налет на воде и на перьях плавающих в этом месте лебедей. «Вроде похоже на мазут», — предположил собеседник.

В северо-западном межрегиональном управлении Росприроднадзора рассказали «Новому Калининграду», что появившиеся разводы никак не связаны с химическим загрязнением воды. «Всему виной цветение деревьев. Тёплая погода, установившаяся в регионе, привела к цветению деревьев. Жёлтые разводы — это пыльца. Пылить могут ель, береза, сосна», — сообщили в ведомстве.