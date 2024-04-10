В Зеленоградске на улице появилось мозаичное панно в виде волны (фото)

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В Зеленоградске в районе дома № 1 по улице Ткаченко выложили новое наземное мозаичное панно. Как сообщает администрация округа, панно имитирует береговую линию зеленоградского побережья «с узнаваемыми точками притяжения и объектами культурного наследия».

«Материал подобран с учетом ударной нагрузки и климатических условий. Наносить удары твердыми предметами — чистить лопатой снег или сбивать ломом наледь — нельзя, но от обычной ходьбы вреда мозаике не будет», — отметили в администрации.

Ранее в Зеленоградске мозаикой из смальты выложили волны около скульптуры «Бегущая по волнам» на ул. Ленина, а также серия мозаичных панно «Кошки и мышки» на ул. Володарского.

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Фото: администрация Зеленоградска 

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