В Зеленоградске на улице появилось мозаичное панно в виде волны (фото)

В Зеленоградске в районе дома № 1 по улице Ткаченко выложили новое наземное мозаичное панно. Как сообщает администрация округа, панно имитирует береговую линию зеленоградского побережья «с узнаваемыми точками притяжения и объектами культурного наследия».



«Материал подобран с учетом ударной нагрузки и климатических условий. Наносить удары твердыми предметами — чистить лопатой снег или сбивать ломом наледь — нельзя, но от обычной ходьбы вреда мозаике не будет», — отметили в администрации.

Фото: администрация Зеленоградска