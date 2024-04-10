Корпорация развития выставила на торги мебельную фабрику в Багратионовске (фото)

Все новости по теме: Корпорация развития Калининградской области

99488868.jpg91577626.jpg90731165.jpg85678634.jpg65281817.jpg

На Бирже инвестиционных проектов сайта Корпорации развития Калининградской области размещен новый объект — мебельная фабрика в Багратионовске. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Прооизводственный комплекс общей площадью 4,5 га расположен на земельном участке по ул. Калининградской, 68. В составе объекта: крытый склад площадью 7 600 кв.м.; отапливаемые производственные помещения площадью 13350 кв.м.; твёрдотопливная котельная 800 квт.; пост охраны. Все объекты недвижимости находятся в собственности.

Имеется служебная автостоянка, удобные подъездные пути, есть возможность восстановить ж/д ветку. Электроснабжение объекта осуществляется от 3 независимых подстанций общей мощностью 850 квт, подключено центральное водоснабжение, функционирует хозяйственно-бытовая канализация.

Фото Корпорации развития Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter