Корпорация развития выставила на торги мебельную фабрику в Багратионовске (фото)

На Бирже инвестиционных проектов сайта Корпорации развития Калининградской области размещен новый объект — мебельная фабрика в Багратионовске. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Прооизводственный комплекс общей площадью 4,5 га расположен на земельном участке по ул. Калининградской, 68. В составе объекта: крытый склад площадью 7 600 кв.м.; отапливаемые производственные помещения площадью 13350 кв.м.; твёрдотопливная котельная 800 квт.; пост охраны. Все объекты недвижимости находятся в собственности.
Имеется служебная автостоянка, удобные подъездные пути, есть возможность восстановить ж/д ветку. Электроснабжение объекта осуществляется от 3 независимых подстанций общей мощностью 850 квт, подключено центральное водоснабжение, функционирует хозяйственно-бытовая канализация.
Фото Корпорации развития Калининградской области