Минпросвещения РФ исключает обществознание из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ министерства.



Проект приказа был ранее опубликован на портале нормативно-правовой информации. Согласно документу, по одному уроку обществознания собираются оставить в 9 и 10 классах. Программу 11-го класса планируют оставить без изменений — два урока в неделю, сообщал ранее ТАСС.

Сейчас, согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на него в 6-9-х классах отводится 136 часов, по одному в неделю, в 10-м классе — по два в неделю.

Минпросвещения также утвердило увеличение числа уроков истории в 5-8-х классах с двух до трёх в неделю с 1 сентября 2025 года, следует из приказа.