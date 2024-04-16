Зеленоградские пляжи оборудуют канатами для спасения утопающих (фото)

Зеленоградские пляжи оборудуют канатами для спасения утопающих (фото)
Фото: пресс-служба администрации Зеленоградского округа
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В Зеленоградске на пляжах начали натягивать специальные канаты для спасения утопающих. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, эта работа ведется в рамках подготовки к туристическому сезону.

«Для повышения безопасности на зеленоградских пляжах вдоль берегозащитных бун устанавливают специальные канаты, — говорится на сайте администрации. — Ухватившись за такой канат, отдыхающие могут дождаться помощи спасателей.
Работы по устройству канатов проводят специалисты МАУ „Центр обеспечения безопасности ЗМО“».

На пляжах Калининградской области ежегодно гибнут местные жители и туристы. Часто отдыхающие не обращают внимание на предупреждения спасателей и заходят в воду несмотря на сильные волны и чёрный флаг. Кроме того, причиной трагедий становятся так называемые разрывные течения.

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