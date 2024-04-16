Зеленоградские пляжи оборудуют канатами для спасения утопающих (фото)

В Зеленоградске на пляжах начали натягивать специальные канаты для спасения утопающих. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, эта работа ведется в рамках подготовки к туристическому сезону.



«Для повышения безопасности на зеленоградских пляжах вдоль берегозащитных бун устанавливают специальные канаты, — говорится на сайте администрации. — Ухватившись за такой канат, отдыхающие могут дождаться помощи спасателей.

Работы по устройству канатов проводят специалисты МАУ „Центр обеспечения безопасности ЗМО“».