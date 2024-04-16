В регионе вводят запрет на любительскую рыбалку из-за нереста

В Калининградской области вводится временный запрет на любительское рыболовство. Двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб проводится с 20 апреля по 20 июня, сообщила пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.



Ловля рыбы запрещена:

в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;

в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;

в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с посёлком Взморье;

в Калининградском морском канале — с насыпных островов и плавсредств (от Калининграда до судоремонтного завода Светлого);

во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешён лов с берега;

во всех озёрах Полесского и Славского районов,имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озёра с реками;

во всех пойменных озёрах, имеющих связь с реками Нейман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озёра с реками;

в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению;

в реке Прохладной, включая притоки и каналы;

в Зеленоградском канале — до левого канала реки Зеленоградка;

во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;

в реке Неман, её притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.

Также запрещается любительское рыболовство с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе, с 10 апреля по 10 июня в бухте Тихая Виштынецкого озера, в других местах озера — на расстоянии 200 метров от береговой черты.

С 20 апреля по 20 июня запрещается подводная охота на всех водных объектах рыбохозяйственного значения области за исключением Балтийского моря.

С 20 апреля по 20 июня запрещено использовать маломерные и прогулочные суда с применением моторов (за исключением судов, применяемых для осуществления разрешённой деятельности по добыче водных биоресурсов):

на Куршском заливе в акватории шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — той же ширины от береговой черты;

на Калининградском заливе в акватории шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — 1 км от береговой черты;

на рыбохозяйственных водоёмах области, указанных в перечне водных объектов рыбохозяйственного значения.

Нарушение правил рыболовства, в соответствии с ч. 2 ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях, влечёт наложение административного штрафа. Его размер для граждан — от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

Незаконный вылов водных биоресурсов в местах нереста, путей миграции к ним с использованием запретных орудий и способов лова уголовно наказуем, напомнили в Росрыболовстве. Ответственность предусмотрена ст. 256 УК РФ, наказание — в виде штрафа от трёхсот до пятисот тысяч рублей (или зарплата или иной доход осуждённого за период от двух до трёх лет). Могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет. Нарушителю также грозит лишение свободы на тот же срок.