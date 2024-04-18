На новый проект реконструкции очистных в Прибрежном выделяют 57 млн рублей

Госпредприятие «Водоканал» выделяет 57 млн рублей на разработку проекта реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Прибрежный Калининграда. Информация об этом опубликована на сайте областного Центра торгов.



Подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию. Финансирование предусмотрено в 2025 году.

Предыдущий проект реконструкции очистных в Янтарном дважды не прошел экспертизу. Власти Калининграда расторгли контракт с подрядчиком через суд. Строительные работы в 2020 году оценивали в 400 млн рублей. Занимавший тогда пост главы горсовета Андрей Кропоткин заявлял, что участок под объект выделен.