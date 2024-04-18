В Калининград доставили полтонны личинок европейского угря

В Калининград доставили полтонны личинок европейского угря
Фото: Агентство по рыболовству Калининградской области
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Калининградская компания «Гудфиш» получила вторую в этом году партию стекловидной личинки европейского угря в размере 500 кг. Соответствующая информация размещена на странице Агентства по рыболовству Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках проекта по зарыблению в залив уже выпущено порядка двух миллионов личинок угря. Мероприятия по зарыблению Калининградского залива личинками угря проводятся уже второй год подряд, что позволит восстановить естественную популяцию данного вида и сместить с рынка «китайского угря», — говорится в сообщении.

Также в этом году планируется зарыбление Куршского залива подрощенной молодью угря, добавили в агентстве.

Предполагается, что в последующие годы будут выпускать по 2,5 млн рыб. Через четыре — пять лет мальки достигнут промыслового размера. В результате акции по зарыблению в долгосрочной перспективе ожидается увеличение вылова на 100 тонн в год. Всего программа по выпуску молоди рыб в Калининградский залив рассчитана на 12 лет.

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