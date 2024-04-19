Кукушкина: в 2024-м в нацпроект по ремонту дорог включено рекордное количество мостов

В Калининградской области планируют отремонтировать в 2024 году «рекордное» количество мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В этом году в нацпроект („Безопасные качественные дороги“ ) мы включили рекордное количество мостов — 18. Отмечу, что на четырех сооружениях, которые были отторгованы раньше, работы в высокой степени готовности, порядка 70-80 %. А на объекте по дороге „Заречье-Придорожное“ работы уже завершены, идет приемка. Кроме того, отремонтируем в этом году порядка 300 километров дорог, будем оборудовать пешеходные переходы, устанавливать дорожные знаки и так далее», — рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Как уточнили в пресс-службе правительства, запланирована реконструкция четырех мостов: через реку Щучья в районе поселка Суходолье Гвардейского МО, второй через реку Красная в районе поселка Ольховатка Гусевского ГО и два моста в районе поселка Ясное Славского МО. Капремонт выполнят на пяти объектах: путепровод в районе поселка Нагорное Багратионовского МО, мост через реку Камышевая в районе поселка Заречье Гурьевского МО, мост через реку Красная в районе поселка Липово Гусевского ГО, мост через реку Удельная в районе поселка Юдино Озерского МО и мост через реку Красная в районе поселка Ольховатка.

Общая протяженность 18 отремонтированных мостов составит порядка 600 п.м. Также в этом году сделают ремонт еще на девяти путепроводах, где не требуется больших капиталовложений.