В регионе создают Координационный центр для «штатных и нештатных ситуаций»

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В Калининградской области создается Координационный центр. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации регионального правительства.

Как следует из указа главы региона, Координационный центр Калининградской области будет отвечать за оперативность и согласованность действий органов власти и местного самоуправления при разрешении «штатных и нештатных ситуаций». В случае необходимости новая структура должна будет обеспечить взаимодействие с Координационным центром Правительства РФ.

Организационное обеспечение деятельности центра осуществляет региональное министерство цифровых технологий и связи, материально-техническое — «Безопасный город». Состав структуры вошли 14 человек: глава минцифры и три его зама, представители еще семи министерств регионального кабмина, два специалиста аналитического отдела «Безопасного города» и начальник Управления советников губернатора.


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