На время Кантовского конгресса вход на остров Канта будет перекрыт

На время Кантовского конгресса вход на остров Канта будет перекрыт
Андрей Ермак. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Кант-символ

Остров Канта в день рождения философа будет перекрыт с 15:30 до 19:00, а возложение цветов для всех желающих будет организовано с утра, в течение часа. Как сообщил журналистам министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, перекрытие связано в том числе с мерами безопасности.

«Это вопрос безопасности. Там будет большое количество людей, — пояснил Ермак. — Мы перекрываем его только вечером, пока там идут мероприятия. Это нормальная история. мы же перекрываем остров Канта, когда у нас фестиваль „Кантата“ идет или фестиваль „Территория мира — территория музыки“. После ситуации с „Крокус Сити Холлом“ все очень серьезно, поэтому остров действительно будут перекрывать, но это не значит, что утром нельзя будет посетить и принести цветы».

По словам Ермака, мероприятия по возложению цветов будут организованы с 10:00 до 11:00. После этого могила Канта будет закрыта, а по острову можно будет гулять до 15:30.

«Начиная с 15:30 мы ограничиваем доступ на остров и постепенно всех выпускаем. Потом приезжает большое количество гостей, которые приехали на Кантовский конгресс. Они приезжают организованно, мы их спокойно провожаем, они также возлагают цветы, потом идут на лекцию в собор, потом небольшой концерт, они уходят, и после этого открывается остров».

Что касается часового отрезка для возложения цветов, то тут Ермак сослался на многолетнюю традицию.

«Есть такая определенная традиция, что могилу открывают только на мероприятие. Второй момент — мы не хотим, чтобы там происходил какой-то бардак в течение дня. Мы же не знаем, может, кто-то вдохновится какой-нибудь фотографией и захочет написать „Теперь ты познал, что мир материален“ или еще что-нибудь. Это объект, к которому мы очень трепетно относимся. Все происходит под нашим контролем», — заключил министр.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter