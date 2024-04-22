На время Кантовского конгресса вход на остров Канта будет перекрыт

Остров Канта в день рождения философа будет перекрыт с 15:30 до 19:00, а возложение цветов для всех желающих будет организовано с утра, в течение часа. Как сообщил журналистам министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, перекрытие связано в том числе с мерами безопасности.



«Это вопрос безопасности. Там будет большое количество людей, — пояснил Ермак. — Мы перекрываем его только вечером, пока там идут мероприятия. Это нормальная история. мы же перекрываем остров Канта, когда у нас фестиваль „Кантата“ идет или фестиваль „Территория мира — территория музыки“. После ситуации с „Крокус Сити Холлом“ все очень серьезно, поэтому остров действительно будут перекрывать, но это не значит, что утром нельзя будет посетить и принести цветы».

По словам Ермака, мероприятия по возложению цветов будут организованы с 10:00 до 11:00. После этого могила Канта будет закрыта, а по острову можно будет гулять до 15:30.

«Начиная с 15:30 мы ограничиваем доступ на остров и постепенно всех выпускаем. Потом приезжает большое количество гостей, которые приехали на Кантовский конгресс. Они приезжают организованно, мы их спокойно провожаем, они также возлагают цветы, потом идут на лекцию в собор, потом небольшой концерт, они уходят, и после этого открывается остров».

Что касается часового отрезка для возложения цветов, то тут Ермак сослался на многолетнюю традицию.

«Есть такая определенная традиция, что могилу открывают только на мероприятие. Второй момент — мы не хотим, чтобы там происходил какой-то бардак в течение дня. Мы же не знаем, может, кто-то вдохновится какой-нибудь фотографией и захочет написать „Теперь ты познал, что мир материален“ или еще что-нибудь. Это объект, к которому мы очень трепетно относимся. Все происходит под нашим контролем», — заключил министр.