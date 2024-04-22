Горвласти заказывают 10 высоких пешеходных переходов за 6,8 млн рублей

В 2024 году пешеходные переходы на искусственных неровностях появятся на 10 улицах Калининграда. На эти цели выделено 6,8 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации в своём телеграме со ссылкой на «РТС-тендер», где размещена закупка.

1 этап создания «лежачих полицейских» на переходах пройдёт на улицах 1-ой Большой Окружной (на пересечении с ул. Катина), Аллее Смелых (в районе ул. Черниговской, Мукомольной и Белгородской), Интернациональной (у дома № 57), Каштановой аллее (на пересечении с ул. Чапаева и Огарёва) и возле ШИЛИ, Кирова (у детсада № 95), Лукашова (у дома № 11), Фрунзе (у дома № 38а) и на пересечении Советского проспекта с улицей Солдатской.

В пятницу, 19 апреля, муниципальное учреждение «ГДСР» на своей странице «ВКонтакте» рассказало о замене резиновых искусственных неровностей на асфальтовые. По мнению ведомства, на дорогах с плотным трафиком разборные резиновые конструкции держатся по 2 года, в то время как срок асфальтовых «лежачих полицейских» составляет минимум 5 лет.