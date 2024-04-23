Калининградские таможенники изъяли партию «санкционки» весом более 4,5 тонн

Калининградские таможенники изъяли партию санкционных товаров общим весом более 4,5 тонн, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе таможенного контроля после выпуска товаров в складском помещении в поселке Чернышевское Нестеровского района сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили санкционную сельскохозяйственную продукцию: апельсины, киви, цветную капусту, голубику, малину, кольраби, авокадо, томаты-черри и др., общим весом свыше 4500 килограммов. Таможенники выяснили, что товар был иностранного производства, отсутствовала маркировка на русском языке», — заявили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

По данным сотрудников, странами происхождения продуктов были Италия, Испания, Португалия, Нидерланды и Бельгия. Овощи и фрукты изъяли из оборота для последующего уничтожения.