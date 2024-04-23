Бабура порекомендовала калининградцам отдыхать в России

Главный санврач Калининградской области порекомендовала жителям отдыхать на курортах России, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Их она дала в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 23 апреля.

На вопрос, какие бы рекомендации она дала тем, кто собирается лететь на отдых в экзотические страны, она призвала калининградцев посещать курорты России.

«У нас есть чудесные территории, которые контролируются органами Роспотребнадзора. Контролируется вода, контролируется пища, проводится акарицидная обработка территории — отдыхайте на территории Российской Федерации. Но нужно, безусловно, учитывать эпидемические риски», — посоветовала Бабура.

Говоря о рисках, она привела примеры Алтая и Сибири. По словам главного санитарного врача региона, там вероятность встречи с энцефалитным клещом гораздо выше, чем в Калининградской области. К тому же в тех местах гораздо тяжелее протекают заболевания, полученные в результате укусов членистоногих. Если калининградцы собираются отправиться туда в поход, на рыбалку или охоту, «нужно заблаговременно привиться от клещевого энцефалита», подчеркнула главный санврач региона..

Если же принято решение посетить экзотические страны, особое внимание следует уделить профилактике кишечных заболеваний. То же правило касается и посещения южных регионов России, где переносчиками заболеваний являются те же насекомые и клещи. «Чем выше температура окружающей среды, тем вольготнее себя чувствуют бактерии и вирусы. Здесь все правила, опять же, вашего поведения: это вода бутилированная, это питание в проверенных предприятиях общепита — ни с рук, ни с улицы не нужно приобретать. Очень чётко нужно смотреть на сроки годности продукции», — продолжила она.

Говоря о клещах, Бабура отметила необходимость вакцинации против энцефалита. По её словам, при укусе прививка снижает риск развития тяжёлой стадии заболевания на 95%. Больше всего она необходима тем, кто работает на полях, в лесах, ходит на охоту и рыбалку — то есть посещает те места, где риск встретиться с членистоногими выше, чем в городе. Лучшее время для вакцинации — осень.

«Можно и сейчас [весной] это сделать и пройти так называемую ускоренную схему вакцинации. <...> Привиться, через две недели получить вторую прививку, и двукратная вакцинация, двукратная прививка ещё через две недели позволит вам говорить уже о защите от клещевого энцефалита. В последующем прививку нужно будет повторить через год, а ещё через три года нужно продолжать периодически прививаться против клещевого энцефалита», — рассказала санитарный врач.

По ее информации, в регионе «клещи на 15-18% заражены <...> боррелиозом», против которого вакцина в Калининграде отсутствует. Здесь помогут меры неспецифической профилактики: находясь в лесу, нужно проводить само- и взаимоосмотры, надевать яркую одежду и обрабатывать её специальным репеллентами.