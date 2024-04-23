Калининградцам обещают возвращение двадцатиградусной жары к выходным

В Калининградскую область к выходным должна вернуться 20-градусная жара. Об этом сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Тепло не заставит себя долго ждать: предварительно, если в пятницу температура вряд ли поднимется выше +10…+13°С, то уже в субботу воздух может прогреться до +14…+17°С, а в воскресенье впервые с 10 числа вновь достигнуть отметки в +20°С!» — обещают метеорологи.

Админы сообщества отмечают, что в течение последней недели среднесуточная температура в регионе была на 5–6°С ниже климатической нормы, и можно было наблюдать осадки в виде мокрого снега.

«В среду-четверг нас ждет очередной южный циклон балканского происхождения, западная периферия которого принесет нам холодную, ветреную погоду (со второй половины суток среды) и все еще низкие температуры, хотя общий температурный фон все-же вырастет по сравнению с предыдущими днями (до +7…+11°С), ожидаются периодические дожди», — предупреждают эксперты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтверждает эти данные. Днем 28 апреля, по версии его портала, воздух прогреется до 20°С.