СК: заместителя Министра обороны РФ подозревают в получении взятки

СК: заместителя Министра обороны РФ подозревают в получении взятки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов задержан и подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом вечером во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в своем официальном телеграм-канале.

Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечения. В его ведении, как сообщает «Коммерсант», находится планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа. Среди курируемых вопросов также инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Тимур Иванов был назначен на текущую должность указом президента в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 годы он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя».

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