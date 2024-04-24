Дятлова процитировала Бакунина, рассуждая об отношениях жителей и властей

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова процитировала теоретика анархизма Михаила Бакунина, рассказывая журналистам о сложностях взаимоотношений властей и горожан. О своих литературных пристрастиях сити-менеджер рассказала сразу после оперативного совещания в мэрии города в среду, 24 апреля.



«Я, пока слушала доклады, начала сочинение писать на тему „Возможно ли в жизни следовать чувствам“ (это одна из тем, на которую предлагают написать сочинение калининградским школьникам — прим. „Нового Калининграда“) и почему-то вспомнила, — сообщила Дятлова. — Был такой, помните, Михаил Александрович Бакунин, это революционер-анархист 1800-х годов, он писал, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Как только твои действия отражаются на других, надо соотносить свое поведение с правами окружающих. Нам всем нужно писать сочинения. Когда мы живем в городе, нам нужно уметь жить вместе. Нельзя жить только своими чувствами».

Далее глава призналась, что сейчас перечитывает «Педагогическую поэму» Антона Макаренко.

«Интересно, как начиналась колония имени Горького, — продолжила она свою мысль. — Как во время той разрухи, которая была, люди брали для себя непосильную задачу — изменение сознания и образа жизни. У меня она [„Педагогическая поэма“] сейчас лежит на тумбочке, и я ее читаю. Это самое интересное сейчас для меня произведение. По большому счету аналогичный вызов стоит перед нами — менять сознание. А школы и детские сады мы умеем строить. Строительство — это не самое сложное, потому что это понятный процесс».