В регионе фиксируют рост цен на минеральную и питьевую воду

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Минеральная и питьевая вода в Калининградской области за год подорожала на 4,5 рубля. В марте текущего года эта продукция стоила в среднем 38,16 рубля, следует из данных, опубликованных Калининградстатом в среду, 24 апреля.

Согласно информации ведомства, средняя цена минеральной воды в России — 47,58 рубля. Самая высокая стоимость этой продукции зафиксированы на Чукотке — 216,76 рубля за литр, самая низкая — в Ярославской области: 23,77 рубля. Калининградская область входит в число 30 субъектов РФ, где цена на минеральную воду в марте была менее 39 рублей.

Калининградстат также фиксирует в регионе рост производства минеральной и питьевой воды. В 2023 году оно оценивалось в 162,6 млн полулитров. «Это самый высокий объем производства за десятилетие», — отметили в ведомстве. По данным специалистов, минеральная вода составляет меньшую часть объема производства: 39 млн полулитров. Остальные 118,6 млн полулитров приходятся на питьевую воду, в том числе газированную.

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