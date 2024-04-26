Мусоросжигательный завод под Гурьевском собираются запустить в середине лета

Мусоросжигательный завод, под который 25 апреля инвестсовет одобрил выделение земельного участка у поселка Степное Гурьевского района, должен начать свою работу в середине лета. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.



На сборку установки, как сообщал инвестор, уйдет около месяца. Министр уверяет, что он может это сделать и за неделю.

«Он заранее закупил и завез все оборудование, — говорит Ступин. — Собрать — это быстро. Но далее — лицензирование. На это, по нашим прогнозам, уйдет около месяца. Пакет документов у него готов. Если все пройдет хорошо, то через пару месяцев, начиная со вчерашнего дня, предприятие будет готово принимать отходы на утилизацию».

По словам Ступина, установка, приобретенная инвестором, сравнительно маломощная. Принимать она сможет в среднем около 40 тысяч тонн отходов в год.

«Отходов в виде жиров предприятия региона как раз производят около 20-40 тысяч тонн в год, однако установка будет принимать не только их, так как она рассчитана на утилизацию нескольких тысяч видов отходов. По меркам России мощность установки небольшая, однако достаточная для Калининградской области чтобы решить вопрос обезвреживания и утилизации наиболее сложных видов отходов с очистных сооружений предприятий.», — добавил министр.

Остается вопрос с подключением установки к газу, но его решение ожидается в течение года.

«Тепловую энергию предприятие выделять не будет, — пояснил Ступин. — Наоборот, она будет затрачиваться. Установка может работать на газу, дизтопливе, а также на любом другом жидком топливе. Газ к участку в районе поселка Степное еще не подведен, и на это потребуется еще около года, поэтому первое время предприятие будет работать на дизеле».

Минитср добавил, что в ближайшей перспективе в регионе будут введены еще дополнительные мощности по утилизации промышленных отходов, и часть проектов уже находятся в стадии реализации.