В Калининград с начала года на машинах приехало больше 25 тысяч иностранцев

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В 1 квартале 2024 года иностранные граждане оформили временный ввоз на территорию Калининградской области 25647 транспортных средств. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в пяти случаях были нарушены сроки вывоза автомобилей.

«Калининградской областной таможней возбуждено пять дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ „Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами“», — сообщили в пресс-службе. В трех случаях нарушителям вынесены предупреждения, в двух — дела направлены на рассмотрение в суд.

В таможне напомнили, что иностранцы могут ввозить транспортные средства для личного пользования на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и без применения мер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

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