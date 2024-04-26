В Нестерове собираются создать школу креативных индустрий

В Нестерове решили создать школу креативных индустрий (ШКИ). Об этом сообщил в пятницу, 26 апреля, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, пишет пресс-служба областного правительства.

На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено почти 35 миллионов рублей, часть работ дофинансируют из областного бюджета. Школа креативных индустрий будет создана на базе Нестеровской детской школы искусств в 2025 году. В ней будут функционировать три творческие студии для 42 учеников: фото- и видеопроизводства, компьютерного дизайна и электронной музыки.

Как уточнил Ермак, школа креативных индустрий в Нестерове станет уже четвертой в регионе: «У нас успешно работают такие школы в Калининграде и Гусеве, в этом году ждем открытия подобной школы в Советске, а в следующем году — уже в Нестерове. Творческое образование позволит ребятам в будущем выбрать востребованную и актуальную профессию», — сказал он.