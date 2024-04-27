Облвласти сообщили об открытии отеля в историческом особняке в Светлогорске (фото)

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В Светлогорске в историческом особняке после реконструкции открылся отель «Лисья нора». В довоенный период здесь располагался частный пансионат, в советское время — один из корпусов санатория «Светлогорск». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства

«Проект приспособления здания бывшего частного пансионата под трехзвездочную гостиницу в 2022 году стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Полученные от региона через центр „Мой бизнес“ почти 26 млн рублей льготного займа и субсидии составили более половины инвестиций предпринимателя Александра Старчука в создание отеля, получившего название Villa Maleparyus („Лисья нора“)», — рассказали в правительстве.

Как отмечается в сообщении, старинный немецкий особняк начала XX века отличается сложной вальмовой крышей с мансардным этажом, деревянными террасами и застекленными верандами в стиле фахверк. Во время реконструкции здесь были сохранены все оригинальные детали декора.

Фото пресс-службы областного правительства

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