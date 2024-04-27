Из Калининградской области вернули в Польшу 10 кг молочной продукции

Сотрудники Россельхознадзора и таможенники не пропустили в регион 10 килограммов молочной продукции из Польши. Товар везли через погранпереход Безледы — Багратионовск. Об этом сообщила в субботу, 27 апреля, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Как пояснили в ведомстве, продукты пыталось ввезти частное лицо. При проверке выяснилось, что на них нет ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, не было получено разрешение Россельхознадзора на ввоз. В результате товар вернули в Польшу.