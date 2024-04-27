Калининградстат: большинство калининградцев заняты на обрабатывающих производствах

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Большинство калининградцев заняты на обрабатывающих производствах, соответствующую информацию опубликовал в своем отчете Калининградстат.

По данным службы, в 2023 году численность рабочей силы в регионе от 15 лет и старше составила 559,9 тыс. человек (в 2022 году — 543,7 тыс. человек). Из них заняты трудовой деятельностью — 542,9 тыс. человек. Численность безработных оценили в 16,9 тыс. человек (в прошлом году — 17 тыс.), а уровень безработицы в 3,0% (в прошлом году — 3,1%).

Согласно информации за февраль, среднесписочная численность работников в организациях по обследуемым видам экономической деятельности составила 276 841 человек (без учёта внешних совместителей). Больше всего работало в обрабатывающих производствах (44 054 чел.), в оптовой и розничной торговле и сфере ремонта транспортных средств (35 818 чел.), в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении (30 428 чел.)

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