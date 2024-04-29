С новых домов для культурного кластера на острове отваливается облицовка (фото)

С новых домов, предназначенных для сотрудников культурно-образовательного кластера на острове Октябрьском, начали отваливаться куски керамического вентфасада, передает в понедельник, 29 апреля, корреспондент «Нового Калининграда».

Куски облицовки валяются под окнами зданий, вокруг которых также «поплыла» тротуарная плитка. Видно множество других недочетов, допущенных при благоустройстве.

Дома для сотрудников культурно-образовательного кластера были построены в 2022 году. Как сообщала пресс-служба областного правительства, они были сданы по принципу «заезжай и живи», то есть квартиры сотрудники центра получали вместе с мебелью, техникой и после финального клининга помещений.

«Комфортные условия готовятся для сотрудников филиалов РГИСИ, МГАХ, ЦМШ „Балтийский“, Большого театра и Третьяковской галереи. При оснащении квартир проведена работа по импортозамещению. Заключены договора на поставку предметов интерьера с калининградскими производителями мебели», — говорилось в сообщении пресс-службы летом 2022 года.