С новых домов для культурного кластера на острове отваливается облицовка (фото)


С новых домов, предназначенных для сотрудников культурно-образовательного кластера на острове Октябрьском, начали отваливаться куски керамического вентфасада, передает в понедельник, 29 апреля, корреспондент «Нового Калининграда».

Куски облицовки валяются под окнами зданий, вокруг которых также «поплыла» тротуарная плитка. Видно множество других недочетов, допущенных при благоустройстве.

Дома для сотрудников культурно-образовательного кластера были построены в 2022 году. Как сообщала пресс-служба областного правительства, они были сданы по принципу «заезжай и живи», то есть квартиры сотрудники центра получали вместе с мебелью, техникой и после финального клининга помещений.

«Комфортные условия готовятся для сотрудников филиалов РГИСИ, МГАХ, ЦМШ „Балтийский“, Большого театра и Третьяковской галереи. При оснащении квартир проведена работа по импортозамещению. Заключены договора на поставку предметов интерьера с калининградскими производителями мебели», — говорилось в сообщении пресс-службы летом 2022 года.

Фото, видео: Иван Марков, «Новый Калининград»

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