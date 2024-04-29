Для пяти исторических домов у Верхнего озера устанавливают охранные зоны

Все новости по теме: Исторический облик Калининграда

Региональная служба охраны объектов культурного наследия устанавливает охранные зоны пяти жилых домов, являющихся историческими памятниками муниципального значения. Проекты соответствующих приказов службы размещены на сайте областного правительства.

Речь идет о жилых домах, расположенных на улице Пролетарской: № 119-121, № 123, № 125-127, № 129 и № 131. Все пять домов числятся в реестре объектов культурного наследия местного значения как «Дом жилой», начало XX века. Все они были признаны памятниками в марте 2007 года.

В границах охранных зон запрещается капитальное строительство, реконструкция и капремонт существующих объектов, размещение производственных объектов, установка рекламных конструкций, баннеров, перетяжек над улицами, размещение временных построек, телеантенн, устройство глухих ограждений, прокладка воздушных линий электропередач, размещение нестационарных торговых объектов, и т.д.

Отметим, что охранные зоны домов включают участок улицы Пролетарской, а охранный режим среди прочего запрещает замену существующих брусчатых покрытий улиц и дорог на иные виды дорожных покрытий в их границах.

По данным сайта «Пруссия39», все пять двухэтажных зданий в югендстиле были построены в Кёнигсберге в районе Марауненхоф в первом десятилетии XX века. Это были жилые дома повышенной комфортности на несколько семей.

Так, на первом этаже дома № 131 некогда проживал профессор университета Айзенлор с семьей, на втором — помощник администрации доктор Клингер с семьей. Четыре здания сейчас также жилые дома, только в здании по адресу Пролетарская, 131 сейчас размещается Научно-исследовательский институт Прикладной информатики и математической геофизики БФУ им. И. Канта.

Схемы из приказов региональной службы охраны объектов культурного наследия 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter