Несколько категорий россиян освобождают от комиссий банков при оплате ЖКУ

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Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени по квитанциям без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликовали во вторник, 30 апреля, на сайте кабмина.

«Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении. Банковская комиссия должна быть отменена для этих категорий с 1 июля 2024 года.

В правительстве добавили, что распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию президента РФ. «О необходимости принятия таких изменений глава государства заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года», — уточнили в кабмине.

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