В Калининградской области наблюдали слабое северное сияние (фото)

На побережье Калининградской области поздним вечером 2 мая наблюдали слабое северное сияние. Фотографии атмосферного явления опубликовали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «Вконтакте».

«К сожалению, пик сияния мы не смогли увидеть из-за вечерних сумерек (полностью стемнело позже, чем начало сиять), — отмечается в публикации. — Кстати, на втором снимке заметна ракета-носитель (предположительно, Falcon 9 компании SpaceX), которую наблюдали сегодня жители многих регионов».