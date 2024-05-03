Калининградской фирме разрешили вырубить 44 дерева в Светлогорске

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В Светлогорске вырубят 44 дерева для осуществления строительства. Соответствующий порубочный билет выдан компании «Штерн и К». Данные размещены в реестре.

Вырубка будет произведена на участке с кадастровым номером 39:17:020022:257. Согласно кадастровой карте это земельный надел площадью 9492 кв.м на Калининградском проспекте. Порубочный билет дает разрешение спилить 23 березы, 12 ив, 2 дуба, 5 единиц ольхи, одну липу и одну черешню. Взамен необходимо будет осуществить компенсационное озеленение в соответствии с имеющимся проектом. Срок действия порубочного билета — до 2 мая 2026 года.

Отметим, что ООО «Штерн и К» зарегистрировано с 2011 года в Калининграде на ул. Бассейной. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

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