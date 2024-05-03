Зеленоградский прокурор в суде требует от УК взять на баланс детскую площадку

Прокурор требует от Зеленоградского районного суда закрепить детскую и спортивную площадки во дворе на улице Тургенева за одной из управляющих компаний города. Решение связано с ненадлежащим состоянием городка. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в пятницу, 3 мая.

По ее данным, в одном из дворов на улице Тургенева в Зеленоградске детская и спортивная площадки вследствие износа не соответствуют стандартам безопасности: «имеются нарушения ударопоглощающего покрытия, места возможного защемления частей тела, что создает угрозу причинения вреда детям». Управляющая компания отказывается от обслуживания детского городка, аргументируя свою позицию отсутствием договорённости с собственниками квартир дома.

Прокурор просит суд закрепить обслуживание детской и спортивной площадок за УК, а также обязать организацию привести их в соответствие с требованиями ГОСТ. Предварительное заседание назначено на 17 июня.

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