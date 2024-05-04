В Пионерском парковку на Портовой сделали платной

С 3 июня парковка на ул. Портовой станет платной. Деньги за стоянку будут поступать в местный бюджет, сообщается на странице Пионерского городского округа «Вконтакте».

«Плата за пользование парковкой будет организована с использованием автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме», — отмечается в публикации.

Автостоянка рассчитана на 60 мест. 12 из них предусмотрены для специальных машин маломобильных групп населения. Стоимость парковки будет варьироваться от 100 до 150 рублей в час в зависимости от вида транспорта.

Всем категориям граждан, которые по закону имеют право на бесплатную парковку, такую возможность обещают предоставить.