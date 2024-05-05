Областной фонд капремонта тестирует новый формат адресных табличек (фото)

Фонд капитального ремонта Калининградской области тестирует новый формат адресных табличек. Об этом сообщил руководитель ФКР Олег Туркин в комментариях в Telegram-канале «Нового Калининграда».



На неудобный формат новых табличек пожаловался один из пользователей соцсети. «Текст мелкий, нечитаемый, из автомобиля не видно названия улицы и номер дома», — написал он.

«Сейчас тестируем новый формат, изучаем обратную связь от населения, удобство, читабельность, эксплуатация. После итогового утверждения шрифта и размеров, будут внесены окончательные правки в муниципальные постановления. У нас 22 муниципалитета», — написал Олег Туркин.

Ранее в ФКР сообщали о новых табличках с «уникальным обликом», которые «формируют единую характерную стилистическую нить». «Таблички такого вида уникальны для страны, но характерны для нашего региона, потому что учитывают исторический контекст. Срок эксплуатации эмалированных табличек больше 50 лет. Им не страшны ни мороз, ни солнце», — отмечали в фонде.