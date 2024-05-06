На ремонт фасада исторического здания на ул. Горького выделили 3,2 млн рублей

На ремонт фасада исторического здания на ул. Горького выделили 3,2 млн рублей
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Власти выделили 3,2 млн рублей на ремонт довоенного здания по улице Горького, 100. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно документации, у трехэтажного дома планируется капитальный ремонт фасада площадью 571,88 квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить работы за 120 дней, его определят 17 мая.

Дом на пересечении улиц Горького и Первомайской был построен в 1930 году. Общая площадь здания составляет 724 квадратных метра. На первом этаже размещены коммерческие помещения, выше расположены квартиры.

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