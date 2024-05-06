На ремонт фасада исторического здания на ул. Горького выделили 3,2 млн рублей

Власти выделили 3,2 млн рублей на ремонт довоенного здания по улице Горького, 100. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно документации, у трехэтажного дома планируется капитальный ремонт фасада площадью 571,88 квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить работы за 120 дней, его определят 17 мая.

Дом на пересечении улиц Горького и Первомайской был построен в 1930 году. Общая площадь здания составляет 724 квадратных метра. На первом этаже размещены коммерческие помещения, выше расположены квартиры.