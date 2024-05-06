В «Храброво» в апреле пресекли 111 попыток вывоза партий товаров в личном багаже

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В апреле таможенники аэропорта «Храброво» выявили 111 попыток перемещения коммерческих партий под видом товаров для личного пользования с территории Калининградской области. Об этом сообщила пресс-слудба областной таможни.

В личном багаже пассажиры пытались вывезти: несколько партий янтаря-сырца и изделий из янтаря общим весом 19 кг, 1400 сменных кассет для бритья Gillette, 533 линзы для очков, 397 корригирующих оправ для очков, 25 новых кожаных кошельков, а также 23 кг медицинских косметологических препаратов, 23 кг парфюмерной продукции, две партии новой одежды — 23 кг, 20 кг, и иные товары.

Калининградская областная таможня напоминает, что на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона. Вывоз товаров для личного пользования на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза. Вывозить же прочий товар возможно только после таможенного оформления.

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