В 2 раза дороже привезённых: калининградцы жалуются на стоимость местных овощей

Цены на калининградские овощи и фрукты остаются высокими, несмотря на поддержку местных производителей. На это жители региона пожаловались в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Пост главы региона был посвящён расширению площади яблочных садов в Гурьевском районе. «Почему только все эти яблоки, помидоры, огурцы, выращенные в области, дороже, чем привезенные, в два раза, — возмутился один из посетителей страницы, — Местные помидоры по 400 рублей».

«В нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, — ответили представители регионального минэкпрома, — Организация торговой деятельности на территории региона представлена в различных форматах: рынках, ярмарках, магазинах, где стоимость одного товара может отличаться, а продукцию местных производителей без торговых надбавок можно приобрести на муниципальных ярмарочных площадках и ярмарках».





Скриншот со страницы губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»

«Если вы заметили резкое увеличение в цене, пожалуйста, сообщайте об этом напрямую в УФАС», — добавили в министерстве.