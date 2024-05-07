Власти компенсируют вырубку 148 деревьев на ул. Букетной в 4 километрах от нее

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На улице Букетной в Калининграде планируют вырубить 148 деревьев, 68 кустарников и 18 метров живой изгороди. Однако компенсировать утраты высадкой нового озеленения на месте «не представляется возможным». Эта информация указана в документации на сайте горадминистрации.

Согласно документам, всего на улице Букетной насчитывается 244 зеленых насаждений. Избавиться планируют от 62 туй, 40 лип, 11 елей и грабов, 8 кленов, 18 сиреней и других растений. Площадь вырубки составит 3716 квадратных метров.

Компенсационное озеленение проведут на Солнечном бульваре (участок с кадастровым номером 39:15:000000:20621). Он находится в четырех километрах от места вырубки. Там собираются высадить 101 липу и 104 форзиции до июля 2025 года. Также планируется обустроить 2150 квадратных метров газона.

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