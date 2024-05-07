В Калининградской области число умерших в два раза превысило число родившихся

В Калининградской области в первые два месяца 2024 года количество умерших в два раза превысило число родившихся. Данные приводятся в отчете Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

«По состоянию на 1 марта 2024 года предварительная численность постоянного населения составила 1 033 681 человек и уменьшилась с начала года на 233 человека. Естественная убыль населения в январе-феврале 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 330 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,0 раза. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли», — говорится в отчете.

Также в исследовании отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. Среди причин смерти младенцев, по данным Калининградстата, преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).

В январе-сентябре 2023 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 24%.