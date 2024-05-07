В Калининградской области число умерших в два раза превысило число родившихся

В Калининградской области в первые два месяца 2024 года количество умерших в два раза превысило число родившихся. Данные приводятся в отчете Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

«По состоянию на 1 марта 2024 года предварительная численность постоянного населения составила 1 033 681 человек и уменьшилась с начала года на 233 человека. Естественная убыль населения в январе-феврале 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 330 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,0 раза. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли», — говорится в отчете.

Также в исследовании отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. Среди причин смерти младенцев, по данным Калининградстата, преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).

В январе-сентябре 2023 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 24%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter