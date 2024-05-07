Региональные власти приобретают 23 новых автобуса для межмуниципальных маршрутов. Об этом во вторник, 7 мая, журналистам сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.



«В этом году мы 23 автобуса берем для наших муниципалитетов. И малой вместимости и большого класса, — сообщил Рольбинов. — Мы обновляем наш автопарк, потому что за последние годы он сильно поизносился. Речь идет о муниципалитетах, у которых есть свои предприятия».

Весь упомянутый транспорт, по словам Рольбинова, планируется приобрести в лизинг. Работать он будет в направлении Славска и Советска.