Власти приобретают 23 новых автобуса для межмуниципальных маршрутов

Власти приобретают 23 новых автобуса для межмуниципальных маршрутов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти приобретают 23 новых автобуса для межмуниципальных маршрутов. Об этом во вторник, 7 мая, журналистам сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

«В этом году мы 23 автобуса берем для наших муниципалитетов. И малой вместимости и большого класса, — сообщил Рольбинов. — Мы обновляем наш автопарк, потому что за последние годы он сильно поизносился. Речь идет о муниципалитетах, у которых есть свои предприятия».

Весь упомянутый транспорт, по словам Рольбинова, планируется приобрести в лизинг. Работать он будет в направлении Славска и Советска.

Ранее сообщалось, что «Калининград-Гортранс» приобретает в лизинг 11 автобусов. Несмотря на то, что транспорт еще не пришел в Калининград, руководитель предприятия Владимир Фомин уверяет, что бюджет уже за него расплачивается.

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