Облвласти: при ремонте дороги на Куршской косе пришлось пропустить участок в Лесном

На Куршской косе продолжается ремонт дороги. На сегодняшний день снято порядка 17 километров деформированного асфальтобетона. Об этом сообщили в среду, 8 мая, в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

В настоящее время на косе работают сразу несколько бригад в районе поселков Рыбачий и Морское. Кроме того, уже уложен выравнивающий слой асфальтобетона по одной стороне между поселками Лесной и Рыбачий и от Рыбачьего до дюны Эфа.



При ремонте дороги на Куршской косе пропущен участок в поселке Лесной. Как пояснили в мининфраструктуры, на данном участке необходима ливневая канализация, которую планируется спроектировать до конца этого года. Когда проект будет готов, необходимо будет определиться с финансированием, поэтому точные даты ремонта части дороги в Лесном пока не называются.

Завершить работы на остальных участках дороги на Куршской косе планируется до конца октября текущего года. Для удобства автомобилистов работы проводятся поэтапно, оставляя одну сторону для движения.

Напомним, аукцион по ремонту дороги на Куршской косе выиграл единственный заявившийся подрядчик — ООО «СП Балтдормостстрой». Работы будут выполнены за максимальную сумму — 862 млн рублей. Завершить ремонт планируется до конца октября 2024 года. Региональное министерство развития инфраструктуры опубликовало предупреждение, что из-за дорожных работ некоторым туристам придется отказаться от поездок на косу и «выбрать другие места отдыха».

