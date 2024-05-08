Калининградцы выбрали территорию, которая будет благоустроена в 2025 году

В Калининграде подвели итоги голосования по отбору территории, которую благоустроят в 2025 году с привлечением федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего в списке претендентов было 56 территорий в разных частях Калининграда. В голосовании приняли участие свыше 43 тысяч горожан. В итоге победителем признали озеро Пеньковое, набравшее 7812 голосов. С небольшим отставанием призеру уступил сквер на Флотской, за который было отдано 7111голосов.

Работы по приведению в порядок Пенькового озера будут обеспечены федеральным софинансированием. Как уточнили Калининграду" в пресс-службе мэрии, проект благоустройства данной территории еще предстоит разработать. Власти обещают учесть пожелания горожан, по традиции организовав обсуждение концепции на онлайн-площадке «ГорПросвета». Разработчикам проекта предстоит выполнить функциональное зонирование территории и продумать комплексное обустройство места отдыха, чтобы оно стало комфортным и удобным местом отдыха, в том числе для маломобильных групп населения.