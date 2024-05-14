Калининградские приставы помогли компании из Архангельска взыскать крупный долг

Судебные приставы Калининграда взыскали крупную задолженность и помогли компании из Архангельска восстановить права. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградская фирма, занимающаяся оптовой торговлей топливом, заключила с архангельской компанией договор на поставку нефтепродуктов. Однако позже калининградцы решили договор расторгнуть в одностороннем порядке по причинам технического характера. Заказчику пришлось срочно искать нового поставщика, стоимость договора с которым оказалась на 3,3 млн больше.

Суд постановил взыскать эту сумму с калининградской фирмы в качестве штрафа. Должник не исполнил требований исполнительного документа в установленные законом сроки. Поэтому судебные приставы наложили арест на автомобиль марки BMW X3 2018 г.в., принадлежащий фирме, а также на все ее банковские счета.

Снять ограничения организация-должник смогла только после перечисления 3,3 млн рублей на депозитный счет отделения. Денежные средства направлены взыскателю.