Зеленоградцы жалуются властям на отдыхающих, гуляющих по городу в бикини

Зеленоградцы жалуются властям на отдыхающих, гуляющих по городу в бикини
Фото со страницы «ВКонтакте» газеты «Волна»
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Жители Зеленоградска обратились в администрацию с просьбой напоминать отдыхающим о неуместности прогулок в бикини в общественных местах. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» газеты «Волна».

«Если у людей не хватает ума прикрыть срам, напомните им об этом», — написала местная жительница Екатерина, уточнив, не планируется ли разместить в Зеленоградске предупреждения для отдыхающих о том, что нельзя ходить по городу в трусах и купальниках.

В администрации округа ответили, что устанавливать информационные штендеры в городе не планируется. Однако уточнили, что в Зеленоградске работает добровольная народная дружина, участники которой «смогут проводить профилактические беседы с отдыхающими — любителями разгуливать в купальных костюмах вне пляжа — о необходимости соблюдать рамки приличия».

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