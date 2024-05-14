В планетарии Бесселя расскажут, почему в регионе стали видеть северное сияние

В планетарии Бесселя расскажут, почему в регионе стали видеть северное сияние
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Научные сотрудники калининградского филиала Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Максим Клименко и Игорь Носиков выступят с лекциями в планетарии им. Бесселя. Встречи пройдут 17 мая в 18:00, сообщают организаторы . 12+

Физики Максим Клименко и Игорь Носиков расскажут, почему в Калининградской области стали часто наблюдать северное сияние, что такое космическая погода и как Солнце влияет на наши биоритмы. Вход на лекции свободный, но необходимо зарегистрироваться онлайн.

Планетарий им. Бесселя с 2017 по май 2022 года находился в Железнодорожных воротах. По словам его руководителя Константина Гуськова, собственник препятствовал продлению договора аренды. Сейчас в Железнодорожных воротах располагается культурный центр волонтёрского движения «Хранители руин».

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