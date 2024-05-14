В Калининграде 15 мая начинают работать платные муниципальные парковки

В Калининграде с 15 мая муниципальные парковки станут платными. Стоимость часа составит 70 рублей (для автомобилей массой более 3,5 тонн — 150 рублей), сообщается в телеграм-канале городской администрации.



Тарификация будет поминутной. Бесплатный период составит 15 минут. Если машина находится на стоянке дольше, то плата взимается за всё время с момента въезда. Оплатить парковку можно будет только безналичным способом: банковской картой через терминал, с помощью СБП в телеграм-боте KeyPark (предварительно нужно привязать к нему банковскую карту, а при въезде и выезде ввести четырехзначный пин-код, указанный на экране стойки), а также через мобильное приложение KeyPark. Оплата выезда будет осуществляется только тем способом, который был выбран при въезде.

Адреса муниципальных парковок: Пролетарская — Озерный проезд (37 мест), у поликлиники на ул. Гайдара (31 место), около дворца спорта «Янтарный» (59 мест), у новой поликлиники на ул. Согласия (55 мест), у Медового моста на Острове (только для туристических автобусов, два места).



«На каждой автопарковке не менее 10% мест предусмотрено для инвалидов I и II групп, на них они паркуются бесплатно (если все места для инвалидов заняты, то парковка осуществляется на общих основаниях». — отмечается в публикации. ☎Для подтверждения права на льготу при выезде нужно будет позвонить в диспетчерскую МКУ «Городская служба автопарковок» по телефону 375-001: специалисты должны будут проверить запись в соответствующих реестрах и открыть шлагбаум.

Парковочные сессии посетителей социальных учреждений (поликлиник) будут обнуляться на оборудовании, которое установят внутри этих учреждений, по тому же принципу, как это сделано с МФЦ на площади Победы.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление о создании в Калининграде платных муниципальных парковок.